У известных самолетов выявили недостатки в конструкции

У 14 авиалайнеров Sukhoi Superjet 100 обнаружены потенциальные дефекты конструкции в области крепления фюзеляжа. Об этом сообщил Росавиации производитель самолетов, ПАО "Яковлев". В ответ агентство выпустило директиву, обязывающую авиакомпании провести внеплановую инспекцию 14 самолетов, выпущенных в 2016 году, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Проблема связана с соединением между кабиной пилотов и передним входом в самолет.

"В процессе эксплуатации самолетов типа RRJ-95 выявлены отклонения типовой конструкции фюзеляжа по стыку стрингеров 42-44 с балкой-дублером шпангоута 12 отсека Ф2 от конструкторской документации", - говорится в директиве Росавиации.