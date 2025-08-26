https://news.day.az/world/1776208.html Испания во власти рекордных пожаров - ВИДЕО Испанские провинции Леон и Гранада продолжают выгорать в рекордных в современной испанской истории природных пожарах. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Испания во власти рекордных пожаров - ВИДЕО
Испанские провинции Леон и Гранада продолжают выгорать в рекордных в современной испанской истории природных пожарах.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
