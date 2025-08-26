В Астане впервые в Казахстане проходят международные соревнования по бочча.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на акимат города Астаны, в отборочных соревнованиях, проводимых в рамках Международной федерации бочча, спортсмены набирают рейтинговые баллы на Паралимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе, передает Day.Az.

В этой связи на соревнования в Казахстане собрались 56 спортсменов из Азербайджана, Южной Кореи, Тайбэя, Сингапура, Индии, Италии, ОАЭ, Узбекистана, Кипра, Ирана, Саудовской Аравии, Египта и других стран.

На мировом турнире, который продлится до 27 августа спортсмены будут определять призеров в категориях B1, B2, B3, B4 и парных, командных соревнованиях.