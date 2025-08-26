ASUS уже много лет остается одной из ведущих компаний, определяющих будущее технологий. Она создает решения, которые помогают не только энтузиастам и геймерам, но и представителям бизнеса любой величины. Ныне бизнесменам, да и компаниям в целом, требуется не просто компьютер, а надежный партнер - производительный, безопасный, долговечный и готовый к новым вызовам, включая работу с искусственным интеллектом, который, как известно, ускоряет и упрощает работу.

Именно поэтому появилась серия ASUS Expert P - линейка, в которой собраны самые современные разработки для бизнеса и организаций. Она включает ноутбуки, настольные ПК и моноблоки, предлагая универсальный набор решений для разных сценариев: от мобильной работы и командировок до офисных задач и профессиональных вычислений.

Главные черты серии:

Производительность нового уровня - устройства оснащаются процессорами Intel и AMD последних поколений с поддержкой AI-ускорителей.

- устройства оснащаются процессорами Intel и AMD последних поколений с поддержкой AI-ускорителей. Искусственный интеллект для бизнеса - встроенные функции упрощают видеоконференции, повышают продуктивность и безопасность.

- встроенные функции упрощают видеоконференции, повышают продуктивность и безопасность. Надежность - каждый продукт проходит тесты на соответствие военным стандартам устойчивости (MIL-STD-810H).

- каждый продукт проходит тесты на соответствие военным стандартам устойчивости (MIL-STD-810H). Безопасность - аппаратные и программные средства защиты данных, включая TPM, биометрическую аутентификацию и сертификации на уровне NIST.

- аппаратные и программные средства защиты данных, включая TPM, биометрическую аутентификацию и сертификации на уровне NIST. Удобство и эргономика - легкий корпус у ноутбуков, компактные форм-факторы у десктопов, сенсорные дисплеи у моноблоков.

Серия Expert P будет особенно интересна руководителям малого и среднего бизнеса, компаниям с гибридным или удалённым форматом работы, тем, кто ищет надёжные и долговечные решения для корпоративной среды, и, конечно, специалистам, которым необходима высокая мощность с поддержкой современных AI-технологий.

В этом обзоре мы подробно рассмотрим ключевые продукты линейки: ASUS ExpertBook P1, ExpertBook P3, ExpertBook P5, настольный ПК ExpertCenter P500 и моноблок ExpertCenter AiO P400. Каждый из них по-своему отражает философию ASUS - сочетание инноваций, прочности и бизнес-ориентированного подхода.Начнем с ноутбуков.

ASUS ExpertBook P1

В основе устройства лежат процессоры Intel® Core™ 13-го поколения: от энергоэффективного i3-1315U до более мощных i5-13420H и i7-13620H. Такое разнообразие конфигураций позволяет выбрать оптимальный вариант в зависимости от задач. Графическая подсистема построена на Intel UHD Graphics, что обеспечивает стабильную работу офисных приложений и мультимедиа.

Дисплеем диагональю 15,6 дюймов оснащён ноутбук ExpertBook P1 (P1503): IPS-панель с разрешением Full HD, яркостью 300 нит, широкими углами обзора и тонкой рамкой. ExpertBook P1 (P1403) имеет более компактный размер экрана - 14 дюймов. В обоих случаях предусмотрено антибликовое покрытие, что делает работу комфортной при любом освещении.

ExpertBook P1 поддерживает установку до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 в два слота SO-DIMM, а для хранения данных доступны два разъема под накопители: M.2 2280 PCIe 4.0 до 1 ТБ и M.2 2230 до 512 ГБ. В сумме это дает возможность собрать конфигурацию до 1,5 ТБ и настроить RAID 0 или 1 для повышения скорости либо надежности.

Удобство в повседневной работе обеспечивается клавиатурой с защитой от проливания жидкости и опциональной подсветкой. В тачпад встроен сканер отпечатка пальца для быстрой и безопасной авторизации. Ноутбук оснащен всем необходимым набором интерфейсов: двумя USB-C с поддержкой DisplayPort и Power Delivery, двумя портами USB-A 3.2 Gen2, HDMI 1.4, разъемом RJ-45 и комбинированным аудиовыходом.

Особое внимание ASUS уделила коммуникациям и защите данных. Встроенная HD-камера имеет шторку для приватности, а в топовых конфигурациях доступна Full HD-камера. Система искусственного интеллекта ASUS AI Noise-Canceling с двумя микрофонами эффективно подавляет посторонние шумы при видеоконференциях. Для корпоративной безопасности предусмотрены TPM-модуль (опция), а также замок Kensington.

Автономность ноутбука достигает 10 часов благодаря батареям на 42, 50 или 63 Вт·ч в зависимости от комплектации. Технология быстрой зарядки позволяет восстановить 60% емкости всего за 49 минут.

Вместе с фирменным ПО MyASUS, ASUS Business Manager и ASUS Control Center (опция) пользователь получает удобные инструменты для диагностики системы, управления безопасной зарядкой, оптимизации изображения и работы в сети.

ASUS ExpertBook P1 - это сбалансированный выбор для компаний, которые ищут надежный, функциональный и долговечный ноутбук с современными возможностями искусственного интеллекта и расширенными функциями безопасности.

ASUS ExpertBook P3 (P3405CVA / P3605CVA)

ASUS ExpertBook P3 можно назвать золотой серединой в линейке бизнес-ноутбуков ASUS. Эта модель создана для тех, кто ищет не компромисс, а баланс между компактностью и возможностями. Доступный в версиях с экраном 14 и 16 дюймов, он одинаково уверенно чувствует себя и в дороге, и на офисном столе, оставаясь удобным инструментом для специалистов разных сфер.

Сердцем устройства выступают процессоры Intel Core 13-го поколения, которые без труда справляются с многозадачностью и сложными бизнес-приложениями. Вместе с современной памятью DDR5 и быстрыми SSD-дисками, поддерживающими работу в RAID-массиве, ноутбук обеспечивает уровень производительности, достаточный для интенсивной ежедневной эксплуатации.

Одним из главных достоинств ExpertBook P3 стал дисплей. В зависимости от конфигурации пользователь получает либо классическую IPS-панель с разрешением Full HD, либо более продвинутый вариант с разрешением WQXGA, повышенной яркостью и точной цветопередачей. Соотношение сторон 16:10 делает работу с текстами, таблицами и графикой удобнее, а тонкие рамки визуально расширяют рабочее пространство.

Не менее важна и автономность: благодаря батарее увеличенной ёмкости ноутбук способен работать целый день без подзарядки, а быстрая зарядка позволяет восстановить большую часть заряда всего за час. Это особенно ценно для специалистов, которые проводят много времени в поездках или на встречах.

ExpertBook P3 активно использует искусственный интеллект для упрощения повседневных задач. Встроенные AI-функции улучшают качество видеоконференций, избавляют от посторонних шумов, повышают четкость изображения с камеры и помогают сосредоточиться на сути общения. Кроме того, комплекс интеллектуальных инструментов ExpertMeet включает транскрипцию встреч с распознаванием говорящих, автоматические субтитры, составление и перевод кратких резюме, а также возможность добавления водяных знаков для видеоконференций и презентаций. Всё это превращает привычный ноутбук в эффективный инструмент для гибридной работы.

Корпус устройства выполнен из прочных материалов. Он защищен от ударов и случайных повреждений, а клавиатура выдерживает попадание жидкости. Дополнительную уверенность в работе придают сканер отпечатка пальца, шторка на веб-камере и поддержка корпоративных стандартов безопасности.

В итоге ASUS ExpertBook P3 - это ноутбук, который объединяет сразу несколько преимуществ: он лёгкий, универсальный, оснащён современными технологиями и готов к длительной автономной работе. Его можно рассматривать как оптимальный выбор для компаний и специалистов, которым нужна надёжная техника без лишних компромиссов.

ASUS ExpertBook P5

ASUS ExpertBook P5 - это новый представитель бизнес-ноутбуков ASUS, сочетающий в себе высокую производительность, интеллектуальные AI-возможности и надёжность корпоративного уровня. Он построен на базе процессоров Intel Core Ultra 2-го поколения (например, i5-226V или i7-258V) с интегрированным модулем NPU, обеспечивающим до 47 TOPS для ускоренной обработки задач искусственного интеллекта.

Ноутбук оснащён 14-дюймовым дисплеем WQXGA (2.5K) с частотой 144 Гц, яркостью до 400 нит и 100% охватом sRGB, что делает работу с графикой и мультимедиа комфортной и точной. Вес устройства составляет всего около 1,27 кг, при этом алюминиевый корпус соответствует строгим военным стандартам MIL-STD-810H.

Для бизнеса важна не только мощность, но и безопасность. ExpertBook P5 поддерживает технологии Windows Secured-core PC, оснащён модулем TPM 2.0, имеет сертификацию NIST SP 800-155 BIOS, а также физическую шторку веб-камеры и систему Adaptive Lock, автоматически блокирующую экран при отсутствии пользователя.

Система связи представлена Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4, а набор портов включает Thunderbolt 4 (USB-C), USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1 и аудиоразъём. Клавиатура с влагозащитой и подсветкой повышает надёжность при ежедневной эксплуатации.

Отдельного упоминания заслуживает технология AI ExpertMeet, улучшающая качество онлайн-совещаний благодаря интеллектуальной обработке звука и изображения. Встроенный аккумулятор ёмкостью 63 Вт·ч обеспечивает до 14 часов автономной работы, что позволяет сотрудникам оставаться продуктивными в течение всего рабочего дня без подзарядки.

ASUS ExpertCenter P500 Mini Tower (P500MV)

А это решение для тех, кому нужна мощность настольного компьютера в компактном и универсальном форм-факторе. Он ориентирован на компании, которым важна стабильная производительность, надёжность и удобство обслуживания, но при этом нет желания жертвовать рабочим пространством.

В основе ExpertCenter P500 Mini Tower лежат современные процессоры Intel Core 13-го поколения с поддержкой многопоточности и высокой частоты работы, что позволяет одинаково уверенно справляться как с повседневными офисными задачами, так и с ресурсоёмкими приложениями для анализа данных, проектирования или работы с графикой. Система поддерживает установку дискретной видеокарты, благодаря чему P500MV способен обслуживать более специализированные сценарии, включая визуализацию и работу с несколькими мониторами.

Особое внимание ASUS уделила системам хранения. В корпусе предусмотрено несколько слотов для SSD и жёстких дисков, что позволяет создавать гибкие конфигурации объёмом до нескольких терабайт. Поддержка RAID-массивов делает систему одновременно быстрой и отказоустойчивой, а модульная конструкция значительно упрощает модернизацию и замену комплектующих. Продуманный дизайн корпуса с возможностью доступа к компонентам без использования инструментов делает обслуживание ещё быстрее и удобнее. Также в систему встроены функции AI ExpertMeet, которые обеспечивают чёткий звук и изображение на видеоконференциях и выводят онлайн-коммуникации компаний на новый уровень.

Корпус ExpertCenter P500 Mini Tower имеет продуманную компоновку, которая обеспечивает эффективное охлаждение даже при высокой нагрузке. При этом он отличается компактными размерами по сравнению с традиционными башенными ПК, что позволяет экономить место в офисе.

Как и другие устройства серии Expert P, настольный компьютер оснащён комплексом бизнес-функций безопасности. В их числе TPM-модуль, блокировка BIOS, поддержка корпоративных стандартов защиты и возможность физической защиты с помощью замка Kensington. Всё это помогает защитить данные компании на уровне как аппаратного, так и программного обеспечения.

ExpertCenter P500 Mini Tower сочетает в себе производительность настольного ПК, гибкость модернизации и продвинутые технологии безопасности. Просто оптимальный выбор для организаций, которым требуется стабильный и долговечный инструмент для повседневной работы и специализированных бизнес-задач.

ASUS ExpertCenter AiO P400 (P440VA / P470VA)

Последним у нас в обзоре является новейший моноблок, объединяющий в себе мощность настольного ПК, элегантность тонкого дисплея и удобство для работы в современных офисах. Идеально подойдет тем, кому нужно компактное и в то же время производительное решение с поддержкой новейших технологий и искусственного интеллекта.

Выпускается в двух версиях - с диагональю экрана 23,8 дюйма (P440VA) и 27 дюймов (P470VA). Оба варианта оснащены IPS-панелями с разрешением Full HD, яркостью до 250-300 нит и антибликовым покрытием. Узкие рамки создают эффект "безграничного" дисплея, а углы обзора 178° делают изображение одинаково четким для нескольких пользователей одновременно.

В основе системы - процессоры Intel Core 13-го поколения, которые в сочетании с DDR5-памятью и скоростными SSD обеспечивают стабильную работу как с повседневными офисными приложениями, так и с более требовательными задачами. Для хранения данных доступны гибкие конфигурации, включая сочетание SSD и HDD, что позволяет объединить быстродействие и большой объем.

ExpertCenter AiO P400 унаследовал от всей серии Expert P акцент на безопасность и надежность. Он поддерживает модуль TPM 2.0, а также имеет встроенные средства защиты BIOS и данные на уровне NIST. Блок веб-камеры выдвижной: её можно вручную убрать, когда она не нужна, тем самым моментально заблокировав видеосвязь. Корпус моноблока протестирован по военному стандарту MIL-STD-810H, что подтверждает его устойчивость к нагрузкам и долгий срок службы.

Особая роль отведена возможностям искусственного интеллекта. Система ASUS AI Noise-Canceling эффективно устраняет фоновые шумы во время видеозвонков, а встроенная FHD-камера оптимизирует изображение для более четкой и профессиональной картинки. Эти функции делают устройство удобным инструментом для видеоконференций и гибридной работы.

Не остались без внимания и эргономика с удобством обслуживания. Моноблок имеет регулируемую подставку, позволяющую наклонять экран для комфортной работы, а также модульную конструкцию, упрощающую модернизацию памяти и накопителей. Поддержка современных интерфейсов, включая USB-C, HDMI и RJ-45, обеспечивает совместимость с периферией и возможность расширения рабочих сценариев.

ASUS ExpertCenter AiO P400 - это стильное и функциональное решение для бизнеса, которое сочетает в себе мощность, надежность и компактный дизайн. Он одинаково хорошо подойдет как для офисных сотрудников, так и для рабочих мест в сфере обслуживания, где важна экономия пространства и высокая эффективность.

Как видим, серия ASUS Expert P - это целая экосистема решений для бизнеса, которая охватывает все нужды и форматы. Каждый продукт в этой линейке создан с учётом реальных потребностей. В основе лежит идея о том, что техника должна не ограничивать, а расширять возможности: помогать работать быстрее и увереннее в условиях постоянных перемен.

ASUS продолжает придерживаться единого стандарта качества и безопасности независимо от устройства. Все устройства оснащаются современными средствами защиты, включая TPM и биометрическую аутентификацию, и поддерживают корпоративные протоколы безопасности.

Такой набор качеств превращает серию в инвестицию, которая окупается не только сегодня, но и в будущем. Покупка устройств Expert P - это шаг нужном направлении, это выбор в пользу уверенности.