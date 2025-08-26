Сегодня мир становится свидетелем начала исторической эпохи на Южном Кавказе с точки зрения безопасности, стабильности, прочного мира и сотрудничества.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил премьер-министр Али Асадов на специальном заседании Кабинета министров, посвященном визиту Президента Ильхама Алиева в Вашингтон.

Премьер-министр отметил, что после встречи в Вашингтоне начинается новый этап, отличающийся наличием больших возможностей в регионе: "В частности, соглашение об открытии нового коридора не только обеспечит выход Нахчыванской Автономной Республики из блокады и придаст особый импульс ее социально-экономическому развитию, но и заложит основу для региональной транспортной и экономической интеграции. Открытие коридора - это новый и ответственный вызов для правительства Азербайджана. С этой целью на начальном этапе следует проводить ежедневную интенсивную работу. Эта уникальная дорога, которая соединит Европу с Азией, полностью изменит энергетическую и транспортную карту региона, ускорит торговые связи между странами и, как следствие, Азербайджан будет быстрее интегрирован в мировую экономику, увеличивая свои экспортные возможности, как транзитная страна. Этот процесс является очень важным историческим вопросом для Южного Кавказа. Мирная повестка дня Азербайджана формирует экономическое и политическое будущее региона. Южный Кавказ станет островом стабильности. Все это всегда было приоритетом политики Президента Ильхама Алиева, который лучше всех знает, что и когда будет делать, и обязательно выполняет свое обещание".