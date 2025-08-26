Джейхун Байрамов заявил об особой роли Турции в азербайджано-армянском мирном процессе

Высказывания Президента Ильхама Алиева в Вашингтоне еще раз доказали, что Азербайджан заинтересован в достижении справедливого мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на специальном заседании Кабинета министров, посвященном визиту Президента Ильхама Алиева в Вашингтон.

Министр отметил, что роль Турции в этом процессе имеет особое значение:

"Турция поддержала справедливую позицию Азербайджана на международном уровне, скоординированные и синхронизированные шаги в ходе процесса внесли положительный вклад. Активная позиция Турции сыграла важную роль в обеспечении стабильности. В свою очередь, мы также регулярно информируем турецкую сторону о принимаемых мерах и делаем совместные шаги в направлении устойчивого мира".