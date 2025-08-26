https://news.day.az/world/1776330.html Живописная гроза над балтийским побережьем Польши - ВИДЕО Живописная гроза попала в кадр на балтийском побережье Польши. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Местные жители и туристы могли наблюдать мощь природы, которая одновременно впечатляла и вызывала трепет. Такой редкий природный феномен стал настоящим подарком для фотографов и любителей природы.
