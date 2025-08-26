Производство валового внутреннего продукта (ВВП) в Нахчыване превысило 927 миллионов манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил полномочный представитель Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли во время выступления в Кабинете министров на специальном заседании, посвященном визиту Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Вашингтон.

"В результате реализации Государственной программы дотации из государственного бюджета Азербайджана, выделяемые Нахчывану, сократились с 425 миллионов манатов в 2022 году до 120 миллионов манатов за первые семь месяцев 2025 года. Этот факт свидетельствует о том, что проводимые в Автономной Республике реформы дают реальные результаты", - отметил он.

По его словам, экономические показатели за январь-июль 2025 года также отразили положительную динамику.

"Производство ВВП выросло на 4,8% до 927,3 млн маната, ВВП на душу населения вырос на 4,3% и составил 1967,1 маната, инвестиции в основной капитал увеличились на 45,9% до 118,4 млн маната, производство промышленной продукции увеличилось на 14% до 297,5 млн. маната, оборот розничной торговли вырос на 3,7% до 789,4 млн маната, платные услуги выросли на 5,8% и составили 120,2 миллиона маната.

За тот же период численность экономически активного населения увеличилась на 3,5% и составила 273 тысячи человек, численность занятых - на 0,8% и достигла 260 тысяч человек. Средняя месячная заработная плата выросла на 6,3% и составила 826 манатов.

На 1 июля текущего года численность наемных работников составила 60 565 человек, в том числе в государственном секторе - 37 305 человек, а в негосударственном - 23 260 человек.

За счет местных сборов профинансировано 64% бюджетных расходов, что значительно выше предыдущего прогноза (47,33%). Также отмечен рост налоговых поступлений:

Подоходный налог с физических лиц увеличился на 19% до 32 миллионов манатов, налог на прибыль юридических лиц увеличен на 8% до 13 миллионов манатов, НДС увеличен на 34% до 41 млн манатов, акцизный налог увеличился на 34% до 44 миллионов манатов, налог на добычу полезных ископаемых вырос на 22% и составил 991 тысячу манатов.

Незначительное снижение отмечено по упрощенному налогу в связи со снижением объемов продажи недвижимости и операций с наличными деньгами в банках.

В то же время увеличилась арендная плата за государственное имущество: поступления от аренды государственных земель выросли на 42% до 217,3 тыс. манатов, а от аренды недвижимости - в 5,7 раза до 334 тыс. манатов.

В первые семь месяцев 2025 года кредитование экономики выросло на 33% и составило 252,5 миллиона манатов, банковские депозиты населения увеличились на 57% - до 31,8 миллиона манатов, а безналичные платежи - на 31%, достигнув 592,3 миллиона манатов. Количество банковских счетов выросло на 11%, а количество платежных терминалов - на 85%", - добавил он.