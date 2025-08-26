Джейхун Байрамов озвучил возможную дату упразднения Минской группы ОБСЕ

Обращение по поводу упразднения Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур распространено среди стран ОБСЕ и ожидается принятие решения по этому вопросу 1 сентября.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на специальном заседании Кабинета министров, посвященном визиту Президента Ильхама Алиева в Вашингтон.

Министр сообщил, что в целом, именно парафирование в США мирного соглашения вместо его подписания демонстрирует последовательность позиции Азербайджана.

В то же время, он отметил, что Азербайджан продолжил активную дипломатическую работу в 2020-2023 годах, а также добавил, что Минская группа ОБСЕ была отстранена от процесса:

"Азербайджан предпринял серьезные шаги для установления стабильного мира в регионе. Наша страна открыто заявила, что карабахский вопрос - это внутреннее дело Азербайджана. Несмотря на некоторые успехи, достигнутые в этот период на мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией, стремительное вооружение Армении было главным препятствием на пути к завершению процесса нормализации".