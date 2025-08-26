Трамп поручил создать силы быстрого реагирования на беспорядки

Президент США Дональд Трамп поручил министру обороны Питу Хегсету создать постоянные силы быстрого реагирования на беспорядки в стране. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Трамп поручил главе Пентагона обеспечить готовность Национальной гвардии каждого штата к реагированию на гражданские беспорядки. В документе отмечается, что военное ведомство должно обеспечивать наличие постоянных сил быстрого реагирования Нацгвардии, которые должны быть "обеспечены ресурсами, обучены и готовы к быстрому развертыванию по всей стране".

До этого телеканал Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что США намерены мобилизовать 1,7 тыс. военнослужащих Национальной гвардии. Данные силы будут направлены для оказания помощи Министерству внутренней безопасности в 19 штатах с целью противодействия преступности и нелегальной миграции.

В список штатов, где будет развернуто подкрепление Нацгвардии, входят: Алабама, Арканзас, Флорида, Джорджия, Айдахо, Индиана, Айова, Луизиана, Небраска, Невада, Нью-Мексико, Огайо, Южная Каролина, Южная Дакота, Теннесси, Техас, Юта, Вирджиния и Вайоминг.