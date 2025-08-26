Австралия объявила посла Ирана персоной нон грата

Австралия объявила посла Ирана Ахмада Садеги персоной нон грата, а посольство Австралии в Исламской Республике приостанавливает свою работу по соображениям безопасности.

Как передает Day.Az, об этом на пресс-конференции заявила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

Она заявила, что австралийская разведка считает, что за антисемитскими нападениями на еврейскую общину Австралии стоит Иран.

Утверждается, что имеется информация о причастности к нападениям на синагогу в Мельбурне и ресторан в Сиднее.

"Несомненно, эти вопиющие и опасные акты агрессии на австралийской земле, которыми руководило другое государство, пересекли черту. Поэтому посол объявлен персоной нон грата", - заявила Пенни Вонг.

Ахмад Садеги и трое других иранских дипломатов должны покинуть Австралию в течение семи дней.

Министр подчеркнула, что Канберра, тем не менее, намерена сохранить дипломатические отношения с Ираном.

В иранском МИД в ответ заявили, что любые неадекватные действия на дипломатическом уровне повлекут за собой соответствующую реакцию.

"Мои коллеги обдумывают ответ. Выдвинутые обвинения категорически отвергаются, и понятию антисемитизма нет места в нашей религии. Это понятие - изобретение Запада, и они сами должны нести ответственность за своё историческое прошлое. Очевидно, что на это решение, по всей видимости, повлияли внутренние события в Австралии. Вы были свидетелями многомиллионных демонстраций в Австралии в знак протеста против геноцида в Газе. Эти действия против Ирана, являющиеся актом, противоречащим дипломатии, призваны хоть как-то компенсировать критику, которой Австралия подвергается от Израиля", - сказали в МИД Ирана.