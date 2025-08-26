https://news.day.az/society/1776246.html Сколько граждан Азербайджана обучается за рубежом по гослинии? Стало известно количество граждан Азербайджана, обучающихся за рубежом по линии государства. Об этом во вторник передает Day.Az со ссылкой на Госкомстат Азербайджана. Сообщается, что в 2024-2025 учебном году за границей обучались 1111 человек.
Из них 212 человек обучались в странах СНГ (12 - в Казахстане, 198 - в России, 2 - в Таджикистане), а 899 человек - в других странах (1 - в США, 4 - в Великобритании и Северной Ирландии, 72 - в Китае, 3 - в Испании, 3 - в Италии, 3 - в Южной Корее).
