https://news.day.az/azerinews/1776232.html Hikmət Hacıyev Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın doğum günü münasibətilə paylaşım edib Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın doğum günü münasibətilə paylaşım edib. Day.Az xəbər verir ki, o, bununla bağlı "X" hesabında paylaşım edib.
Hikmət Hacıyev Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın doğum günü münasibətilə paylaşım edib
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın doğum günü münasibətilə paylaşım edib.
Day.Az xəbər verir ki, o, bununla bağlı "X" hesabında paylaşım edib.
"Azərbaycan Respublikasının Birinci Vitse-Prezidenti Mehriban xanım Əliyevanı doğum günü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir, ona uzun ömür, cansağlığı və ölkəmizin çiçəklənməsi naminə yorulmaz fəaliyyətində yeni-yeni uğurlar arzu edirik".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре