Илон Маск создал конкурента Microsoft

Компания xAI подала в США заявку на регистрацию товарного знака Macrohard, который станет названием нового подразделения по разработке программного обеспечения на базе искусственного интеллекта. Об этом Илон Маск заявил на своей странице в соцсети X (ранее Twitter), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Основатель xAI Илон Маск отметил, что Macrohard создается как альтернатива традиционным разработчикам ПО. По его словам, компании, подобные Microsoft, не производят аппаратного обеспечения, а их продукты могут быть полностью заменены ИИ-решениями.

Согласно заявке, Macrohard будет специализироваться на выпуске программных продуктов и облачных сервисов с поддержкой ИИ-агентов, имитирующих человеческое мышление. В перечень направлений также входят решения для генерации речи и текста.

Заявка на регистрацию товарного знака в США была подана 1 августа 2025 года.

xAI основана 12 июля 2023 года. По словам Илона Маска, цель компании - "понять истинную природу Вселенной". Основу инженерного ядра xAI составляют специалисты из ведущих технологических компаний, таких как OpenAI, Google DeepMind, Google Research, Microsoft Research, Tesla и Twitter.