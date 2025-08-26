Азербайджан и США обсудили подписание рамочного соглашения
После исторической встречи в Вашингтоне созданы благоприятные условия для подписания рамочного соглашения между Азербайджаном и США, и проведены предварительные переговоры.
Как передает Day.Az, об этом министр экономики Микаил Джаббаров сказал на специальном заседании Кабинета Министров, посвящённом визиту Президента Ильхама Алиева в Вашингтон.
Министр отметил, что финансирование в энергетической сфере остаётся одним из важных вопросов сотрудничества между США и Азербайджаном.
Микаил Джаббаров подчеркнул, что на переговорах был особо отмечен вклад Азербайджана в региональную и мировую энергетическую безопасность был особо отмечен на переговорах: "Внимание также привлекли богатые энергетические ресурсы Азербайджана, включая возобновляемые источники энергии".
