Конгрессмены США оказались в опасности

Количество угроз в адрес конгрессменов США от Республиканской и Демократической партий выросло за последние годы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.

"Политическое насилие в США набирает обороты, затрагивая законодателей обеих партий (...) Государственные служащие и их семьи все чаще оказываются в опасности. Только в 2024 году полиция Капитолия расследовала более 9000 угроз в адрес конгрессменов, что на 18 процентов больше, чем годом ранее", - приводит телеканал данные полиции.

В частности, сенатор-демократ от штата Юта Стефани Питчер рассказала, что она и ее коллеги столкнулись с "всплеском преследований в интернете". Некоторых американских законодателей также преследовали, поэтому полиции "пришлось начать наблюдение за их домами".

Отмечается, что подобные случаи является "частью тенденции к росту" числа угроз в адрес государственных служащих США.