Новые кадры инцидента с российским истребителем в Ереване

В сети опубликованы новые кадры необычного инцидента с российским истребителем МиГ-29 в Ереване.

Как передает Day.Az, на записи с камер наблюдения видно, как самолет во время транспортировки по улицам столицы задевает столб, а затем врезается в дорожное ограждение. В Сети назвали происшествие "самым медленным крушением в мире".

Напомним, авария произошла в ночь на воскресенье, около 2:15 по местному времени. Попытка провести транспортировку незаметно в темное время суток обернулась скандалом, а местные СМИ охарактеризовали случившееся как "глупую аварию".

Место происшествия было перекрыто. Министерство обороны Армении отказалось от комментариев. Информация о повреждениях самолета пока не раскрывается.

Речь идет об истребителе МиГ-29А, изготовленном в 1989 году. Самолет перевозился с аэродрома Эребуни - российской базы в рамках ОДКБ. Эти модели уже активно выводятся из эксплуатации Воздушно-космическими силами России и заменяются более современными истребителями - МиГ-29СМТ, Су-30СМ и Су-35С.