Названа самая опасная страна в мире для селфи

Эксперты назвали страну, в которой селфи чаще всего приводили к кончине туристов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The New York Post (NYP), ссылаясь на исследования юридической фирмы The Barber Law Firm.

По данным источника, Индия оказалась самой опасной в мире страной для селфи. На нее приходится 42,1 процента всех инцидентов, связанных с созданием личных фото. Из 271 несчастного случая 214 закончились трагедией, а 57 авторов фотографий получили травмы.

На втором месте оказались США. Здесь зафиксировано 45 инцидентов, из них 37 жертв и 8 человек травмировались. Россия с 19 происшествиями, случившимися во время создания селфи, заняла третье место - 18 жертв и 1 травма.

Уточняется, что самой распространенной причиной случаев, уносящих жизни авторов личного фото, во всем мире является падение с высоты - 46 процентов. "Наше исследование выявляет тревожную тенденцию: стремление к самоутверждению в социальных сетях буквально стоит жизни. Идеальное фото не оправдывает подобный риск", - заявил основатель и главный юрист фирмы The Barber Law Firm Крис Барбер.