ФРГ и Канада расширят сотрудничество в области полезных ископаемых

Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Канады Марк Карни обсудили инициативу, которая включает цепочки поставок важнейших полезных ископаемых.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Bloomberg.

"Слишком долго огромные запасы никеля, кобальта и других важнейших полезных ископаемых в Канаде разрабатывались в недостаточной степени, что позволяло России и Китаю доминировать на мировом рынке. Канада готова быть надежным поставщиком для наших союзников, особенно для Германии, как крупнейшей экономики Европы и крупнейшего торгового партнера Канады в Европейском союзе", - приводит слова Карни агентство.

В совместной декларации о намерениях стороны изложили "взаимное намерение внедрять инновации, инвестировать и сотрудничать посредством торговли".

Такие минералы как никель, кобальт, графит и редкоземельные металлы играют важнейшую роль в энергетических технологиях, включая электромобили, аккумуляторы, возобновляемые источники энергии, электросети, а также военное оборудование. Спрос на них в последние годы значительно растет, потому обеспечение поставок стало одним из главных приоритетов правительств, отмечает Bloomberg.

После переговоров с Мерцем у Карни запланирована встреча с высокопоставленными чиновниками Германии. С ними канадский премьер обсудит инвестиционные возможности и пути обеспечения безопасности цепочек поставок энергии и природных ресурсов, в частности важнейших минералов, необходимых для производства аккумуляторов электромобилей.