Волна протестов в швейцарской Лозанне

В швейцарской Лозанне ночью было беспокойно.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Мигранты протестовали и избивали "белых фашистов" и атаковали полицейских после того, как 17-летний мигрант укравший скутер уходя от преследования полиции разбился насмерть.