https://news.day.az/world/1776365.html Волна протестов в швейцарской Лозанне - ВИДЕО В швейцарской Лозанне ночью было беспокойно. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Мигранты протестовали и избивали "белых фашистов" и атаковали полицейских после того, как 17-летний мигрант укравший скутер уходя от преследования полиции разбился насмерть.
Волна протестов в швейцарской Лозанне - ВИДЕО
В швейцарской Лозанне ночью было беспокойно.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Мигранты протестовали и избивали "белых фашистов" и атаковали полицейских после того, как 17-летний мигрант укравший скутер уходя от преследования полиции разбился насмерть.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре