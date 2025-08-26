https://news.day.az/world/1776365.html

Волна протестов в швейцарской Лозанне - ВИДЕО

В швейцарской Лозанне ночью было беспокойно. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Мигранты протестовали и избивали "белых фашистов" и атаковали полицейских после того, как 17-летний мигрант укравший скутер уходя от преследования полиции разбился насмерть.