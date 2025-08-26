https://news.day.az/economy/1776348.html Обнародовано число американских компаний в Азербайджане Азербайджан сохраняет инвестиционную привлекательность для американских компаний. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на специальном заседании Кабинета Министров, посвящённом визиту Президента Ильхама Алиева в Вашингтон, заявил министр экономики Михаил Джаббаров.
Обнародовано число американских компаний в Азербайджане
Азербайджан сохраняет инвестиционную привлекательность для американских компаний.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на специальном заседании Кабинета Министров, посвящённом визиту Президента Ильхама Алиева в Вашингтон, заявил министр экономики Михаил Джаббаров.
"В Азербайджане зарегистрировано 300 коммерческих организаций с американскими инвестициями в сферах сельского хозяйства, промышленности, транспорта, строительства и торговли. Из них 220 ведут активную деятельность", - добавил министр.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре