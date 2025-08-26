Обнародовано число американских компаний в Азербайджане

Азербайджан сохраняет инвестиционную привлекательность для американских компаний.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на специальном заседании Кабинета Министров, посвящённом визиту Президента Ильхама Алиева в Вашингтон, заявил министр экономики Михаил Джаббаров.

"В Азербайджане зарегистрировано 300 коммерческих организаций с американскими инвестициями в сферах сельского хозяйства, промышленности, транспорта, строительства и торговли. Из них 220 ведут активную деятельность", - добавил министр.