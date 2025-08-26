https://news.day.az/world/1776386.html В Нигерии сошел с рельсов пассажирский поезд Пассажирский поезд сошел с рельсов в Нигерии на пути из Абуджи в Кадуну. Как передает Day.Az, о происшествии 26 августа сообщила Нигерийская железнодорожная корпорация.
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Нигерии на пути из Абуджи в Кадуну.
Как передает Day.Az, о происшествии 26 августа сообщила Нигерийская железнодорожная корпорация.
"Около 11:09 утра (14:09 по Баку) на 49-м км между станциями Кубва и Ашам произошел сход с рельсов нашего поезда, следовавшего в Кадуну", - сообщается в ж/д корпорации в соцсети X.
На кадрах с места инцидента видно, как пассажиры самостоятельно выбираются из поврежденных вагонов, многие с вещами, а некоторые оказывают помощь друг другу при эвакуации.
