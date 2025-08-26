С 1995 года по март 2025 года общие инвестиции из США в Азербайджан составили 18,9 миллиарда долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на специальном заседании Кабинета Министров, посвящённом визиту Президента Ильхама Алиева в Вашингтон, заявил министр экономики Михаил Джаббаров

"В том числе, инвестиции в нефтегазовый сектор составили 17,4 миллиарда, а в ненефтегазовый сектор - 1,5 миллиарда долларов США", - добавил министр.