Сколько США инвестировали в Азербайджан за 30 лет? - ЦИФРЫ
С 1995 года по март 2025 года общие инвестиции из США в Азербайджан составили 18,9 миллиарда долларов США.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на специальном заседании Кабинета Министров, посвящённом визиту Президента Ильхама Алиева в Вашингтон, заявил министр экономики Михаил Джаббаров
"В том числе, инвестиции в нефтегазовый сектор составили 17,4 миллиарда, а в ненефтегазовый сектор - 1,5 миллиарда долларов США", - добавил министр.
