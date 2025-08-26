Готовится Стратегия социально-экономического развития Азербайджана на 2027–2030 годы

Успешная и решительная политика, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым, реализуемые государственные программы и экономические проекты обеспечивают устойчивое развитие экономики Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом премьер-министр Али Асадов сказал на специальном заседании Кабинета Министров, посвящённом визиту Президента Ильхама Алиева в Вашингтон.

Премьер-министр отметил, что успешно реализуется Стратегия социально-экономического развития на 2022-2026 годы, разработанная на основе утверждённых Президентом Ильхамом Алиевым в 2021 году Национальных приоритетов: "В настоящее время готовится новая Стратегия, которая охватит период с 2027 по 2030 годы".