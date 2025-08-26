Раскрыта секретная денежная схема Демпартии США

Между кандидатом в президенты США на выборах 2024 года Камалой Харрис и руководством Демократической партии была негласная договоренность о погашении долгов, которые остались после предвыборной кампании.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

"Конфиденциальное соглашение между сторонами было следующим: Демпартия возьмет на себя все неоплаченные счета за 2024 год, чтобы Харрис могла заявить, что после выборов у нее не осталось долгов. При этом она соберет средства для покрытия всех оставшихся издержек, оставив партию в целости и сохранности в финансовом плане", - утверждает газета, ссылаясь на данные Федеральной избирательной комиссии США.

Однако, по данным источников, некоторые спонсоры не знали о секретной схеме и оплачивали долги, которые остались после предвыборной кампании Харрис. Отмечается, что они получали письма от ее штаба и от имени Национального комитета партии с просьбой о пожертвованиях, в которых не было информации о том, что деньги будут направлены на оплату оставшихся счетов.