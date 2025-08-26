В Иране курс доллара достиг нового рекордного уровня

В Иране курс доллара на свободном рынке достиг нового рекордного уровня.

Согласно данным сайтов Mazaneh и Bonbast, 1 доллар США ныне торгуется на уровне около 96 350-96 500 туманов.

При этом официальный курс, по информации Reuters, остаётся значительно ниже - около 42 000 риалов за доллар (примерно 4 200 туманов).

Таким образом, разрыв между официальным и свободным курсом достиг максимума, что отражает усиливающуюся нестабильность иранской валюты.