В Иране курс доллара достиг нового рекордного уровня

В Иране курс доллара на свободном рынке достиг нового рекордного уровня. Согласно данным сайтов Mazaneh и Bonbast, 1 доллар США ныне торгуется на уровне около 96 350-96 500 туманов. При этом официальный курс, по информации Reuters, остаётся значительно ниже - около 42 000 риалов за доллар (примерно 4 200 туманов).
Согласно данным сайтов Mazaneh и Bonbast, 1 доллар США ныне торгуется на уровне около 96 350-96 500 туманов.
При этом официальный курс, по информации Reuters, остаётся значительно ниже - около 42 000 риалов за доллар (примерно 4 200 туманов).
Таким образом, разрыв между официальным и свободным курсом достиг максимума, что отражает усиливающуюся нестабильность иранской валюты.
