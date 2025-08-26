В Баку состоялось открытие IV Международного юношеского кинофестиваля Salam, организованного киностудией Narimanfilm при поддержке Министерства культуры Азербайджана и Агентства кино Азербайджана (ARKA), при генеральном спонсорстве компании PASHA Holding, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

С раннего утра около 400 участников фестиваля собрались перед Киноцентром "Низами" и под звуки оркестра торжественно прошли в зал, заняв свои места.

На церемонии присутствовали почётные гости, зарубежные участники фестиваля, представители СМИ, а также многочисленные деятели культуры и кино.

С приветственным словом к участникам и гостям обратилась арт-директор фестиваля Лейла Достализаде, выразив благодарность организациям и компаниям, поддержавшим мероприятие.

Генеральный директор ARKA Рашад Азизов пожелал успехов юным участникам и самому фестивалю.

Далее выступил атташе посольства Азербайджана в Бельгии Субхан Рагимли, поделившись своими мыслями о значении фестиваля.

После выступлений почётных гостей основатель и генеральный директор фестиваля Нариман Мамедов официально объявил IV выпуск "Salam" BYFF открытым.

Официальная программа началась с конкурсного показа японского фильма - You are here, you were here (реж. Коусукэ Сакода). После демонстрации картины режиссёр поднялся на сцену и ответил на вопросы зрителей, что вызвало у подростков яркие эмоции и позволило ближе познакомиться с создателем фильма.

Затем юные участники присоединились к семинару Cinemarathon, где под руководством менторов - Гурбана Буньятова, Эльдара Альбертсона и Лейлаханым Гамбарли - получили задания и начали работу над идеями собственных короткометражных фильмов. Параллельно несколько участников приняли участие в семинаре Salam News & Backstage, который провела Иро Рига (Греция).

Первый день фестиваля завершился показом и обсуждением норвежского фильма - Dancing Queen in Hollywood (реж. Аврора Госсе).

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az