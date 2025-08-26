Азербайджанские военные проходят курс подготовки коммандос в Турции

В рамках соглашения "О сотрудничестве в области военного образования", подписанного между Азербайджаном и Турцией, очередная группа военнослужащих Отдельной общевойсковой армии отправилась в город Испарта братской Турции для участия в курсе "Горных коммандос".

Об этом во вторник сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"На занятиях, которые будут проводиться в Школе и Учебном центре командования горных коммандос, слушателям предстоит освоить современные методы ведения боя в любое время суток и в различных условиях, а также изучить возможности применения новых технологий.

Следует отметить, что основная цель проводимого курса - повышение боевых навыков подразделений коммандос и профессионализма личного состава",- отмечается в информации ведомства.