В рамках "Молодёжного лагеря стран СНГ" в Лачине состоялось открытие персональной выставки известного художника Юсифа Мирзы под названием "31 год спустя".

Мероприятие организовано Министерством культуры Азербайджана и прошло в галерее Yurd Gallery.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе ведомства.

Выступавшие на открытии официальные лица подчеркнули, что выставка является не только художественным событием, но и воплощением уважения к исторической Победе Азербайджанской Армии и памяти павших героев.

В экспозиции представлены работы художника - от цикла "Лачинские этюды" до произведений, вдохновлённых тоской по Родине и возрождением освобождённых земель. Эти полотна отражают природу Лачина, дух Карабаха и художественный мост, соединяющий прошлое и настоящее.

Юсиф Мирза родился в 1959 году в селе Садынлар Лачынского района. Он участвовал в выставках не только в Азербайджане, но и в Объединённых Арабских Эмиратах, Турции, Франции, Норвегии и других странах, а его работы входят в частные коллекции по всему миру.

Выставка была организована по случаю 26 августа - Дня города Лачин.