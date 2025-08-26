Бакинское метро переходит на усиленный режим работы

Закрытое акционерное общество "Бакинский метрополитен" 27 августа в связи с матчем футбольного клуба "Карабах" в Лиге чемпионов УЕФА будет работать в усиленном режиме.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ в ЗАО сообщили, особенно будут усилены контрольные механизмы на станциях "Гянджлик", расположенной вблизи Республиканского стадиона имени Тофига Бахрамова, а также "28 Мая" и "Нариманов".

"В соответствии с соответствующим оперативным планом столичной подземки на этих станциях будет составлен график дежурств. Для направления болельщиков, следующих на арену, и удобного определения ими маршрута будет привлечена дополнительная рабочая сила. Движение поездов будет организовано в соответствии с летним графиком. В случае необходимости к выпуску на линию будут готовы резервные вагоны. Также отметим, что в случае продолжения встречи в дополнительное время для обеспечения удобного возвращения болельщиков к месту назначения предусмотрено продление времени работы метрополитена", - говорится в сообщении структуры.