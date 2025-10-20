Lufthansa может отменить около 100 рейсов

Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa планирует уже летом 2026 года отменить порядка 100 рейсов в ФРГ в неделю ввиду высоких налогов и сборов.

Как передает Day.Az, об этом в интервью газете Die Welt заявил глава концерна Lufthansa Group Карстен Шпор.

Он отметил, что с 2019 года расходы на ведение деятельности в Германии выросли вдвое. "Сейчас мы получаем более трех четвертей нашей выручки за рубежом", - констатировал Шпор. "Если расходы на размещение не снизятся, дальнейшие отмены рейсов неизбежны", - добавил глава Lufthansa.

Такие рейсы, как Мюнхен - Мюнстер/Оснабрюк или Мюнхен - Дрезден, по словам Шпора, находятся под пристальным вниманием. "Мы ежедневно работаем с убытками на этих маршрутах", - подчеркнул он. При этом Шпор пояснил, что дочерняя авиакомпания Lufthansa Eurowings уже отменила более 80% внутренних рейсов, поскольку они перестали быть прибыльными из-за высоких налогов и сборов.

"Речь идет примерно о 100 внутренних рейсах в неделю, которые могут быть снова отменены следующим летом", - сказал Шпор, отвечая на вопрос, сколько рейсов находятся под угрозой. Он признал, что для тех регионов, которых коснутся данные меры, это станет "серьезным ударом".