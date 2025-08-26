"Джабраил" расстался с 19 футболистами.

Как передает Day.Az, об этом İdman.biz сообщили в клубе, который будет выступать в Первой лиге Азербайджана.

Региональный клуб расстался с Захиром Мирзазаде, Агшином Ягубовым, Хасратом Мурсаловым, Талехом Гараевым, Мирмовсумом Джаниевым, Самиром Ибрагимовым, Нурланом Гулиевым, Поладом Ибрагимовым, Эльшадом Алиевым, Магеррамом Оруджовым, Зейнаддином Абдурахмановым, Самиром Магеррамли, Кенаном Бахышовым, Равилем Гафаровым, Оканом Тахмазлы, Билалом Исмайловым, Умудом Джафаровым, Вусалом Сафаровым и Акпером Велиевым.

Отметим, что Первая лига стартует 11 сентября. Чемпионат пройдет по трехкруговой системе с участием 10 команд.