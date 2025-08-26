В Лачине более тысячи человек получили поддержку в трудоустройстве

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения продолжает принимать активные меры по обеспечению занятости жителей, переселенных в Лачинский район.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью министерства, уже обеспечена занятость около 1200 человек.

Из них 1132 человека обеспечены занятостью на территории района (в том числе в рамках программы самозанятости для 74 переселенных жителей созданы небольшие хозяйства), еще 49 привлечены на курсы подготовки по профессиям, соответствующим требованиям рынка труда.

В настоящее время ведется работа по содействию занятости еще одной группы жителей. Оцениваются их возможности трудоустройства и определяется программа занятости, к которой они будут привлечены.