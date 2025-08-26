Азербайджанские дзюдоисты оспорят медали в 16 весовых категориях

30-31 августа состоится третий тур Лиги по дзюдо среди юношей и девушек до 17 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревнованиях примут участие 743 спортсмена из 94 клубов и спортивных обществ - 594 юноши и 149 девушек.

Победители будут определены в 16 весовых категориях. Турнир пройдет в поселке Говсан на базе Спортивно-оздоровительного центра Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Отметим, что в текущем году запланировано проведение четырех туров Лиги U-17.

По их итогам будет сформирована рейтинговая таблица спортсменов.