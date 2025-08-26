https://news.day.az/sport/1776194.html Азербайджанские дзюдоисты оспорят медали в 16 весовых категориях 30-31 августа состоится третий тур Лиги по дзюдо среди юношей и девушек до 17 лет. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревнованиях примут участие 743 спортсмена из 94 клубов и спортивных обществ - 594 юноши и 149 девушек. Победители будут определены в 16 весовых категориях.
Азербайджанские дзюдоисты оспорят медали в 16 весовых категориях
30-31 августа состоится третий тур Лиги по дзюдо среди юношей и девушек до 17 лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревнованиях примут участие 743 спортсмена из 94 клубов и спортивных обществ - 594 юноши и 149 девушек.
Победители будут определены в 16 весовых категориях. Турнир пройдет в поселке Говсан на базе Спортивно-оздоровительного центра Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Отметим, что в текущем году запланировано проведение четырех туров Лиги U-17.
По их итогам будет сформирована рейтинговая таблица спортсменов.
