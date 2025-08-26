В Индии мужчина провалился сквозь землю

В городе Чандрапур, Индия, мужчина получил незначительные травмы, после того как под ним провалился асфальт. Об этом сообщает Newsflare, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, что мужчина слез со скутера с коробками в руках и пошел в сторону пекарни. Внезапно земля под ним треснула, и он упал в образовавшуюся яму.

Попутчик мужчины, прохожий и сотрудница магазина тут же бросились ему на помощь и вытащили его из ямы. Он почти не пострадал.