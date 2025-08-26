Австралия выслала посла Ирана

Премьер-министр Австралии Энтони Албанез выслал из страны посла Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Mehr, Албанез обвинил Иран в причастности к антисемитским нападениям, произошедшим в Австралии, и распорядился выдворить из страны иранского посла Ахмада Садеги и ещё трёх иранских дипломатов.

Глава правительства также заявил, что Австралия намерена признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.

По информации МИД Австралии, это первый случай со времён Второй мировой войны, когда Канберра высылает посла какой-либо страны.

Дипломатические отношения с Ираном сохранятся, однако австралийское посольство в Тегеране приостановило работу.

Напомним, в прошлом году в городах Сидней и Мельбурн были совершены антисемитские нападения.