Мирный договор с Азербайджаном - единственный разумный путь для Армении.

Как передает Day.Az, об этом написал в соцсети Х французский эксперт по международным отношениям Клемент Молин.

По его словам, пока армянские воинствующие силы, поддерживаемые Москвой, выступают против мирных переговоров с Азербайджаном, предстоящие выборы будут иметь решающее значение. По мнению Молина, в случае новой войны, спровоцированной реваншистами, Армения может исчезнуть.

"Армения изолирована и одинока на Кавказе. Её единственный выход - это мир с Азербайджаном и Турцией, а также развитие через сближение с Европой, чтобы стать ключевым государством торговли между Европой и Азией. Россия, которую Армения отодвинула в сторону, стремится свергнуть правительство, в частности с опорой на армянскую апостольскую церковь. На предстоящих парламентских выборах 2026 года в Армении развернется ожесточенная борьба между Россией и Европой", - считает эксперт.