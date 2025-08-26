США продолжат приобретать доли в частных компаниях

Администрация США намерена продолжить приобретать доли капитала в крупных частных компаниях аналогично тому, как это было с Intel.

Как передает Day.Az, об этом американский президент Дональд Трамп сообщил, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи со своим южнокорейским коллегой Ли Чжэ Мёном в Белом доме.

Его попросили прокомментировать сделку с передачей 10% акций Intel и политику его администрации в отношении крупных промышленных предприятий. "И да, будут и другие случаи подобных сделок. Если у меня появится такая возможность, я поступлю так же. А потом, знаете, найдутся глупые люди, которые скажут: "О, это позор". Это не позор. Если кто-то готов отдать вам 10% компании, и вы за это не платите, это называется бизнес", - сказал он.

"И я скажу вам, что касается такой компании, как Intel, как вы знаете, у них были трудности. Я желаю, чтобы у них все было хорошо. Хотел бы, чтобы у них все было хорошо в любом случае, но сейчас я особенно хочу, чтобы у них все было хорошо", - добавил он.