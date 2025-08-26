Япония выразила протест Китаю

Правительство Японии выразило протест Китаю из-за планов по строительству новой установки в спорном районе Восточно-Китайского моря.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси.

"Мы подтвердили намерение Китая возвести еще одну установку в Восточно-Китайском море восточнее географической равноудаленной линии. Мы считаем крайне прискорбным, что Китай осуществляет односторонние действия в этом районе, пока не разграничены исключительные экономические зоны и континентальный шельф", - сказал он, отметив, что Китаю по дипломатическим каналам был заявлен решительный протест.