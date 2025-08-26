По факту пожара в ТЦ «Садарак» возбуждено уголовное дело

По факту пожара на объекте, переданном в аренду торговым центром "Садарак", возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщили Day.Az в МЧС Азербайджана.

Сообщается, что в связи с пожаром на объекте, переданном в аренду торговым центром "Садарак", в Оперативно-следственном управлении МЧС возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, проводится расследование.