По факту пожара в ТЦ «Садарак» возбуждено уголовное дело

По факту пожара на объекте, переданном в аренду торговым центром "Садарак", возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили Day.Az в МЧС Азербайджана.
Сообщается, что в связи с пожаром на объекте, переданном в аренду торговым центром "Садарак", в Оперативно-следственном управлении МЧС возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, проводится расследование.
