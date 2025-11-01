Стратегическое партнерство - новый формат отношений между Азербайджаном и США

Автор: Акпер Гасанов

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев отметил, что в ходе визита Президента Ильхама Алиева в США 8 августа был подписан меморандум о взаимопонимании, предусматривающий повышение уровня отношений между Азербайджаном и США до стратегического партнерства. Он отметил, что одним из положений меморандума является создание рабочей группы между двумя странами, которая займется подготовкой предложений по повестке и содержанию стратегического партнерства.

"Суть заявления Госдепартамента США заключается в том, что создана рабочая группа по стратегическому партнерству США-Азербайджан. Такая же группа существует и в Азербайджане. Соответствующие предложения Азербайджана представлены США. Как отмечается в меморандуме о взаимопонимании, рассматриваются отношения стратегического партнерства между США и Азербайджаном, охватывающие энергетику, транспорт, искусственный интеллект, высокие технологии, оборону, безопасность и другие сферы", - рассказал Х.Гаджиев в интервью Baku TV.

Безусловно, вывод отношений между Азербайджаном и США на уровень стратегического партнерства стал бы завершением целой эпохи отношений между нашими странами - сложных, многослойных, порой противоречивых, но всегда стратегически важных. Напомню в этой связи, что после восстановления независимости Азербайджана в 1991 году США стали одной из первых стран, признавших наше государство и открывших посольство в Баку.

Уже в 1994 году был подписан "Контракт века" - соглашение с ведущими американскими и европейскими нефтяными компаниями о добыче углеводородов в Каспийском море. Этот контракт не только укрепил экономический суверенитет Азербайджана, но и сделал США важным игроком в региональной энергетической архитектуре. В целом, Вашингтон объективно видел в Азербайджане стабильного партнера, расположенного на перекрестке Европы и Азии, обеспечивающего диверсификацию энергопоставок и транзит новых транспортных коридоров. Но параллельно развивалась и другая линия - сопротивление сближению.

Да, несмотря на взаимовыгодный характер сотрудничества, США на протяжении десятилетий испытывали мощное влияние армянской диаспоры. В частности, в Конгрессе был сформирован устойчивый блок политиков, чьи позиции совпадали с интересами армянских организаций. Именно под их давлением в 1992 году была принята дискриминационная 907-я поправка к Акту о поддержке свободы, которая запрещала прямую государственную помощь Азербайджану и искусственно ограничивала развитие отношений между нашими странами

Эта поправка стала инструментом давления на нашу страну, которая только обрела независимость и сталкивалась с агрессией и оккупацией своих территорий. Ни одна другая страна постсоветского пространства не подвергалась подобной санкционной политике со стороны США в столь критический исторический момент. Многое тут изменилось после потрясших весь мир терактов в США, в сентябре 2001 года.

Они привели к переосмыслению США своей глобальной стратегии. Азербайджан стал партнером Соединенных Штатов по антитеррористической коалиции, участником миссий в Афганистане и Ираке, надежным партнером в области разведывательной информации. Баку предоставлял США логистическую поддержку, включая транзит грузов для НАТО, значительно укрепив взаимное доверие. На этом фоне действие 907-й поправки временно приостанавливали, но формально она продолжает существовать.

При этом, в последние годы весь наш регион претерпел поистине исторические перемены. Пять лет назад Азербайджана одержал победу в 44-дневной войне, а в сентябре 2023 года была проведена блестящая, однодневная антитеррористическая операция в Карабахском экономическом регионе. Таким образом, благодаря стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева наша страна полностью восстановила свою территориальную целостность. И это открыло новые возможности для развития азербайджано-американских отношений и для всего Южного Кавказа.

Для США стало очевидно, что именно Азербайджан стал главным гарантом мира и развития в регионе. Теперь США рассматривают Азербайджан не только как энергетического партнера, но и как регионального лидера, через которого происходит формирование новых транспортных систем Евразии, включая Срединный коридор, являющийся альтернативой маршрутам через Россию. Таким образом, двусторонние отношения выходят далеко за рамки классического энергетического взаимодействия, становясь многоуровневым стратегическим союзом.

Но, если США провозглашают курс на стратегическое партнерство с нашей страной, то 907-я поправка должна быть отменена полностью. Ее дальнейшее существование противоречит духу и букве нового этапа сотрудничества между Баку и Вашингтоном. Очевидно же, что сегодня Азербайджан и США вступают в период, когда объективные интересы полностью совпадают.

Тут и энергетическая и транспортная безопасность Европы, и развитие инновационных технологий, и сотрудничество в сфере обороны, и укрепление мира и стабильности в Евразии. Азербайджан, опираясь на свои исторические победы и экономическую мощь, стал государством, дорожащим своим словом и уверенно смотрящим в будущее. Соединенные Штаты получают в лице Азербайджана стратегического партнера, способного формировать новую геополитическую реальность.