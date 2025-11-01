Турцию после смены власти в Сирии покинуло 550 тысяч беженцев

В период после 8 декабря 2024 года, когда в Сирии сменилась власть, Турцию на добровольной основе покинуло 550 тыс. беженцев.

Об этом, как передает Day.Az, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в ходе поездки в приграничную с Сирией провинцию Килис.

Он указал, что в целом с 2016 года из Турции в Сирию вернулось 1 млн 290 тыс. беженцев. "Приоритетом для нас остается достойное и безопасное возвращение наших сирийских братьев", - сказал министр.

По его словам, власти Турции с первого дня конфликта в Сирии, основывались на принципах гуманизма, уважая права беженцев. "Отношение Анкары к проблеме нелегальной миграции является примером для всего мира", - подчеркнул глава МВД Турции.