В Баку горит жилой дом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, инцидент произошёл в поселке Зира Хазарского района.

На место происшествия привлечены силы Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.