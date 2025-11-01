https://news.day.az/incident/1792505.html В Баку горит жилой дом В Баку горит жилой дом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, инцидент произошёл в поселке Зира Хазарского района. На место происшествия привлечены силы Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В Баку горит жилой дом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, инцидент произошёл в поселке Зира Хазарского района.
На место происшествия привлечены силы Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.
