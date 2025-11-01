https://news.day.az/world/1792512.html США сообщили об удвоении экспорта газа за год За последний год США удвоили общий объем разрешенного экспорта сжиженного природного газа (СПГ) и течение следующих нескольких лет намерены увеличить его еще в два раза. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом на форуме "Манамский диалог" в Бахрейне заявил заместитель министра энергетики США Джеймс Дэнли.
За последний год США удвоили общий объем разрешенного экспорта сжиженного природного газа (СПГ) и течение следующих нескольких лет намерены увеличить его еще в два раза.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом на форуме "Манамский диалог" в Бахрейне заявил заместитель министра энергетики США Джеймс Дэнли.
По его словам, выйти на новый уровень поставщикам позволят новые заводы по сжижению газа, которые заработают в пределах следующих четырех, пяти или шести лет.
Дэнли подчеркнул, что США хотят быть надежным энергетическим партнером для своих союзников, поэтому рассчитывают наращивать производство и поставки СПГ.
