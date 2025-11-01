В Тбилиси задержаны десятки протестующих

За последние пять дней в Тбилиси 29 протестующих были задержаны за незаконное перекрытие проспекта Руставели.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии.

Отмечается, что протестующие не подчинились многочисленным требованиям патрульной полиции не совершать противоправных действий и не блокировать дорогу.

Несмотря на небольшое количество участников, демонстранты вновь перекрыли проспект Руставели, искусственно препятствуя движению транспорта.