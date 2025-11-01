Ожидается проведение мероприятий, приуроченных к 100-летию первого Тюркологического съезда

Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) готовится к проведению мероприятий, приуроченных к 100-летию первого Тюркологического съезда.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом было сообщено на очередном заседании президиума НАНА.

Отмечено, что президиум принял соответствующее решение о подготовке плана мероприятий НАНА, приуроченных к 100-летию первого тюркологического съезда.