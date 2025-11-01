https://news.day.az/society/1792463.html Ожидается проведение мероприятий, приуроченных к 100-летию первого Тюркологического съезда Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) готовится к проведению мероприятий, приуроченных к 100-летию первого Тюркологического съезда. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом было сообщено на очередном заседании президиума НАНА.
Ожидается проведение мероприятий, приуроченных к 100-летию первого Тюркологического съезда
Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) готовится к проведению мероприятий, приуроченных к 100-летию первого Тюркологического съезда.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом было сообщено на очередном заседании президиума НАНА.
Отмечено, что президиум принял соответствующее решение о подготовке плана мероприятий НАНА, приуроченных к 100-летию первого тюркологического съезда.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре