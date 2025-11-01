Завершился курс горных коммандос c участием азербайджанских военнослужащих

В городе Испарта братской Турции завершился курс горных коммандос, проведённый с участием военнослужащих Отдельной общевойсковой армии в рамках соглашения между Азербайджаном и Турцией "О сотрудничестве в области военного образования".

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, на церемонии выпуска были исполнены государственные гимны обеих стран.

Выступившие на мероприятии поздравили военнослужащих с успешным завершением курса и подчеркнули, что приобретённые в ходе подготовки знания и навыки будут способствовать развитию их боевых качеств и дальнейшему повышению профессионального уровня. В завершение выпускникам вручили сертификаты.

Отметим, что на курсе слушатели освоили современные методы ведения боя в любое время суток и в различных условиях, а также изучили возможности применения новых технологий.