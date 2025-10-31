Грузия передала Азербайджану разыскиваемого преступника

Генпрокуратура Грузии приняла решение об экстрадиции гражданина Азербайджана Самира Мехтиева.

Как сообщает Day.Az в Генпрокуратуре Азербайджана, в рамках уголовного дела, расследуемого отделением полиции Имишлинского района, были выявлены обоснованные подозрения в совершении Самиром Мехтиевым преступления, предусмотренного статьями 178.2.1 и 178.2.4 Уголовного кодекса (мошенничество, совершённое заранее сговорившейся группой лиц с причинением значительного ущерба). В связи с этим было принято решение о привлечении его в качестве обвиняемого и объявлен международный розыск.

Самир Мехтиев был задержан на территории Грузии и доставлен в Азербайджан под сопровождением специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.