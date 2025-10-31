Разработано универсальное средство против укусов ядовитых змей

Каждый год в мире от укусов змей погибает более 100 000 человек, а сотни тысяч остаются инвалидами.

Как передает Day.Az, теперь исследователи из Датского технического университета разработали новое средство, которое может спасти множество жизней.

Международная команда создала широкоспектровый антидот, эффективный против яда 17 африканских видов змей, включая мамб, кобр и кольчатых змей. Вместо традиционного метода, где антитела получают от иммунизированных лошадей, учёные использовали антитела, полученные с помощью фагового дисплея из верблюдов, лам и альпак. Эти нанотела показали высокую эффективность и стабильность в доклинических испытаниях.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature. Однако до применения препарата на людях ещё далеко - проект нуждается в финансировании для проведения клинических испытаний и промышленного производства.

Руководитель проекта профессор Андреас Хугаард Лаустсен-Киль подчёркивает, что несмотря на глобальную потребность, крупные фармацевтические компании не спешат инвестировать в этот проект, поскольку это проблема характерна для бедных стран. Тем не менее учёные надеются, что их разработка станет основой для первой по-настоящему универсальной противозмеиной сыворотки, доступной по всему миру.