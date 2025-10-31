Суд над гражданами Армении продолжается

Судебный процесс в Бакинском военном суде по уголовному делу в отношении граждан Республики Армения продолжился 31 октября оглашением документов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, адвокат обвиняемого Левона Мнацаканяна Октай Мадатов обратился в суд с просьбой предоставить возможность встретиться со своим подзащитным во время перерыва.

Судья сообщил, что в перерыве для этого будут созданы условия.

Обвиняемый Давид Манукян выступил с ходатайством и попросил исключить из уголовного дела обвинение, связанное с созданием организованной преступной группы, и рассмотреть его в отдельном производстве.

Адвокат Д. Манукяна Валех Гурбанов сказал, что поддерживает ходатайство.

Сторона обвинения выразила свое отношение к ходатайству. Государственный обвинитель Фуад Мусаев отметил, что подобное ходатайство не является предметом текущей стадии судебного процесса.

Выслушав мнения сторон, суд, проведя на месте совещание, объявил, что ходатайство не удовлетворено ввиду его необоснованности.

Затем адвокат Мадата Бабаяна Лейла Намаззаде выступила с ходатайством, попросив исключить некоторые эпизоды из уголовного дела, предъявленного ее подзащитному.

Обвиняемый М. Бабаян заявил, что согласен с ходатайством.

Государственный обвинитель Тарана Мамедова попросила не удовлетворять ходатайство на данном этапе процесса.

Суд сообщил, что ходатайство будет рассмотрено в совещательной комнате и дан ответ.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.